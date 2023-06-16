Украинцы активнее берут займы в 2023 году

12:31 29 мая Киев, Украина

После спада в 2022 году украинцы активнее начали брать микрокредиты. По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 663 млн. грн. и составляет 8,7 млрд. грн.