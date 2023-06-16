Украинцы активнее берут займы в 2023 году

После спада в 2022 году украинцы активнее начали брать микрокредиты. По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 663 млн. грн. и составляет 8,7 млрд. грн.
Сумма взятых микроссуд также увеличилась на 39%. Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне крупного вторжения - 4912 грн.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка.
Если в течение 2022 года задолженности по микрокредитам сократились на 5 млрд грн, то уже в I квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. Так, за первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн. грн. — до 8,7 млрд. грн.
По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — выросла и сумма и количество заключенных соглашений о микрозаймах. Так, за три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов выросла на 39% и составила 9,23 млрд грн. За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в IV квартале прошлого года.
В то же время количество микрокредитов в 2023 году все еще почти вполовину меньше соответствующего периода до начала большой войны в 2021 году. Тогда было заключено 3,52 млрд. договоров о микрокредитовании.
В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.
Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В I квартале текущего года средняя сумма сделки достигла периода до канун крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в I квартале 2022 года.
По прогнозу Нацбанка, к концу этого года уровень безработицы в Украине снизится до 18,3%, однако все равно будет оставаться выше, чем до начала полномасштабного вторжения россии. По результатам трех месяцев 2023 г. он составляет около 20%.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка.
Если в течение 2022 года задолженности по микрокредитам сократились на 5 млрд грн, то уже в I квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. Так, за первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн. грн. — до 8,7 млрд. грн.
По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — выросла и сумма и количество заключенных соглашений о микрозаймах. Так, за три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов выросла на 39% и составила 9,23 млрд грн. За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в IV квартале прошлого года.
В то же время количество микрокредитов в 2023 году все еще почти вполовину меньше соответствующего периода до начала большой войны в 2021 году. Тогда было заключено 3,52 млрд. договоров о микрокредитовании.
В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.
Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В I квартале текущего года средняя сумма сделки достигла периода до канун крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в I квартале 2022 года.
По прогнозу Нацбанка, к концу этого года уровень безработицы в Украине снизится до 18,3%, однако все равно будет оставаться выше, чем до начала полномасштабного вторжения россии. По результатам трех месяцев 2023 г. он составляет около 20%.
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