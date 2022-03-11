Украинцев ждет значительное повышение средней зарплаты

Средняя зарплата в Украине может вырасти. Такое предположение вынес Кабинет министров в своем экономическом прогнозе. Согласно постановлению №586 от 31 мая 2021 года, экономический рост в стране приведет к тому, что в 2024 году украинцы смогут получать около 19 тысяч гривен.

В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. 2023-го составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%. В стране на следующие три года прогнозируют уровень безработицы 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.

Правительство приняло бюджетную декларацию. Документ определяет основные бюджетные показатели, цель государственной политики в соответствующей сфере с показателями достижения и является основой для составления проекту Госбюджета на 2022. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 5 371,6 млрд грн - 2022, 5 994,6 млрд грн - 2023, 6 651,7 млрд грн - 2024. Дефицит бюджета 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) 2022 года, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024.

Предельный объем государственного долга составит: 50,8% ВВП (+ 5,1% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2022 года, 48,5% ВВП (+ 4,8% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2023, 47% ВВП (+ 4,3% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2024 года. Среднегодовой курс гривны: 28,6 грн / долл. - 2022 года, 28,8 грн / долл. - 2023-го, 29,2 грн / долл. - 2024-го.