Украинцев ждет повышение тарифов на отопление

Украинцев ждет не легкая зима. Эксперты отмечают, что в отопительный сезон тарифы будут не только расти, но и делать это ежемесячно.

В итоге от конечной цены на газ будет зависеть 80% составляющей стоимости тепла. Уже во второй раз украинцы заходят в отопительный сезон, не зная точного тарифа на газ. Также нет никакого долгосрочного прогноза, и эта неизвестность пугает многих украинцев.

По мнению эксперта Егора Комова, тариф на газ за отопительный сезон повысится на 15%. В итоге газ будет обходиться населению в 7 гривен за кубометр.

Комов подчеркнул, что формирование тарифов - чистая математика. Как только начинаются холода, растет тариф на газ за счет повышенного спроса. Соответственно, растет стоимость голубого топлива, а для генерации тепла нужно закупать газ. Поэтому, украинцам стоит готовиться к росту тарифов.

Так как у каждого предприятия своя структура тарифов, то повышение может и не затронуть ряд украинцев. Есть фирмы, которые не используют голубое топливо для генерации Гкал, поэтому повышение на них не скажется так сильно. Стоит также отметить, что в списке должников сейчас значатся 73 предприятия теплоэнергетики, из-за этого больше полсотни населенных пунктов могут остаться без тепла зимой.