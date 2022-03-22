Украинцев ждет налог на недвижимость с 01 июля

Украинцы, имеющие недвижимость заплатят в июле новый налог. С 01 июля все владельцы квартир свыше 60 кв.м и домов площадью в 120 кв.м и выше, получат квитанции на оплату налога. Совершить оплату налога необходимо в течение 2х месяцев после получения счета.

Его размер составляет до 70,8 грн за 1 кв. м. Владельцам квартир на 100 кв. м придется заплатить 2,8 тыс. грн.

Если квартира разделена между членами семьи, то на каждого члена семьи будет считаться своя норма в 60 квадратов.

От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы садов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи.

За неуплату налога на недвижимость будут штрафовать. Если задержать платеж на 30 дней, штраф составит 10%, от 30 дней - 20%. За игнорирование сообщения и отказ платить на жилье имеют право наложить арест.