Украинцев ждет наказание за долги по ЖКХ

После карантинных ограничений и увеличения безработицы в стране, выросло и количество должников по услугам ЖКХ. В своем интервью для СМИ Катерина Котенкова рассказала о том, что стоит опасаться должникам по услугам ЖКХ и какие последствия их ожидают в случае не погашения долгов.

«Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 80 миллиардов гривен. Хотя совсем недавно эта цифра составляла 73 миллиарда. Такие долги в первую очередь негативно сказываются на предприятиях-поставщиках, которые не могут должным образом выполнять свои обязательства. Украинцам, которые не платят за коммуналку, грозят большие проблемы», - заявила журналист Котенкова.

Она рассказала, что коммунальные предприятия имеют собственные юридические отделы, поэтому иски против должников подаются и рассматриваются очень быстро. Затем следует судебный приказ и у должника есть 15 дней, чтобы его обжаловать. В противном случае неплательщика вносят в единый реестр должников. Появление в такой базе данных сулит потребителю рядом ограничений, например, могут запретить выезд из страны, продажу имущества или отказать в кредите.

«Но это еще не все, еще могут взыскать долг в принудительном порядке, списывая часть денег с зарплаты или даже пенсии. Помимо того судебные приставы могут нагрянуть в жилье, по которому сформировался долг и наложить арест на имущество, а затем выставить его на продажу. Должника могут лишить даже единственного жилья, если долг за коммуналку превышает 20 минимальных зарплат - 120 тысяч гривен», - заявила Котенкова.

При этом журналистка отметила, что это возможно только если человек задолжал эту сумму за одну услугу, а не все вместе, а также на период карантина государственные исполнители не имеют права лишать жилья за долги.