Украинцев ждет наказание за долги по ЖКХ

После карантинных ограничений и увеличения безработицы в стране, выросло и количество должников по услугам ЖКХ. В своем интервью для СМИ Катерина Котенкова рассказала о том, что стоит опасаться должникам по услугам ЖКХ и какие последствия их ожидают в случае не погашения долгов.
Она рассказала, что коммунальные предприятия имеют собственные юридические отделы, поэтому иски против должников подаются и рассматриваются очень быстро. Затем следует судебный приказ и у должника есть 15 дней, чтобы его обжаловать. В противном случае неплательщика вносят в единый реестр должников. Появление в такой базе данных сулит потребителю рядом ограничений, например, могут запретить выезд из страны, продажу имущества или отказать в кредите.
При этом журналистка отметила, что это возможно только если человек задолжал эту сумму за одну услугу, а не все вместе, а также на период карантина государственные исполнители не имеют права лишать жилья за долги.
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