Украинцев ждет дефицит газа в 2022 году

07:43 29 Декабрь Киев, Украина

Украине грозит дефицит «голубого топлива» не менее 1 миллиарда кубических метров , если не будет достаточного объема импорта газа.

Такие подсчеты сделала компания «Оператор газотранспортной системы Украины» и сообщила об этом премьеру и министру энергетики.



Соответствующее письмо, оказавшееся в распоряжении СМИ, появилось в сети.



Согласно ему, ожидаемый дефицит газа в этом отопительном сезоне во время пикового похолодания в январе будет на уровне 128 миллионов кубических метров, в феврале – 240 миллионов, дефицит в марте – 1,1 миллиарда.



«Такая ситуация может привести к ограничению объемов газа заказчикам услуг и негативно повлиять на транзитные обязательства», — говорится в письме.



В компании отметили, что расчет производили исходя из того, что в феврале-марте импорт топлива составит 225 и 265 миллионов кубических метров.



Как ожидается, импорт газа в январе должен составить 274 миллиона кубических метров, а в первом квартале следующего года – 782 миллиона кубических метров. Однако компания В компании отметили, что расчет производили исходя из того, что в феврале-марте импорт топлива составит 225 и 265 миллионов кубических метров.Как ожидается, импорт газа в январе должен составить 274 миллиона кубических метров, а в первом квартале следующего года – 782 миллиона кубических метров. Однако компания «Нафтогаз Украины» и другие трейдеры до сих пор не забронировали мощности на январь, что говорит о том, что НАК не собирается импортировать газ, отмечается в письме.



По подсчетам, в ноябре текущего года импорт газа в Украину из ЕС по сравнению с октябрем сократился на 92% или на 143 миллиона кубических метров, составив 11,6 миллиона. За 11 месяцев импорт из Европы составил 2,547 миллиарда кубических метров.



По состоянию на 27 декабря запасы «голубого топлива» в подземных хранилищах составляют 14,08 миллиарда кубических метров.



Отметим, в «Нафтогазе Украины» ждут реакции от Европейской комиссии на действия российской компании «Газпром». Там рассказали, что была отправлена жалоба на газового монополиста РФ из-за злоупотребления своим доминирующим положением на газовом рынке ЕС – ходатайство подали в Генеральный директорат по конкуренции, уточняет пресс-служба НАК.