Украинцев начали штрафовать за долги по коммуналке

Киевляне начали получать квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг со штрафным пунктом за задолженность. Правда, пока начисления касаются только должников их отопления.
Столичные тепловики аргументируют новшества тем, что потребители коммунальных услуг сознательно отказываются от своевременной оплаты за них. В частности, за горячую воду и отопление. К тому же должники не спешат оформлять возможную реструктуризацию задолженности.
В ведомстве также отметили, что у многих владельцев жилых помещений более 100 квадратных метров задолженность накапливается месяцами, но они по-прежнему продолжают ее игнорировать, не платя за горячую воду и отопление.
Таким образом, «Киевэнерго» просто было вынуждено внести эти штрафные санкции в квитанции для должников, но при этом, строго соблюдая закон. Известно, что штрафы и санкции в период карантина запрещены. Однако благодаря указанным штрафам предприятие намерено увеличить доходы с целью пройти отопительный сезон.
Таким образом, «Киевэнерго» просто было вынуждено внести эти штрафные санкции в квитанции для должников, но при этом, строго соблюдая закон. Известно, что штрафы и санкции в период карантина запрещены. Однако благодаря указанным штрафам предприятие намерено увеличить доходы с целью пройти отопительный сезон.
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