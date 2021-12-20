Украинцев начали штрафовать за долги по коммуналке

18:07 26 Ноябрь Киев, Украина

Киевляне начали получать квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг со штрафным пунктом за задолженность. Правда, пока начисления касаются только должников их отопления.

Жителям столицы предлагают платить 3% годовых от задолженности ежемесячно. Более того, «Киевэнерго» начисляет дополнительно инфляционные потери, что приводит к значительно большей сумме выплаты, чем если бы она была уплачена вовремя.

Столичные тепловики аргументируют новшества тем, что потребители коммунальных услуг сознательно отказываются от своевременной оплаты за них. В частности, за горячую воду и отопление. К тому же должники не спешат оформлять возможную реструктуризацию задолженности.

В ведомстве также отметили, что у многих владельцев жилых помещений более 100 квадратных метров задолженность накапливается месяцами, но они по-прежнему продолжают ее игнорировать, не платя за горячую воду и отопление.



Таким образом, «Киевэнерго» просто было вынуждено внести эти штрафные санкции в квитанции для должников, но при этом, строго соблюдая закон. Известно, что штрафы и санкции в период карантина запрещены. Однако благодаря указанным штрафам предприятие намерено увеличить доходы с целью пройти отопительный сезон.