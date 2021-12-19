Украинцев могут ограничить в субсидии: список

Субсидия в Украине – действенная помощь людям от государства. Однако стоит помнить, что не все украинцы могут рассчитывать на субсидию. Особенно это касается должников ЖКХ, тех, кто сделал крупные покупки или утаил возврат субсидии от государства.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики. В ведомстве назвали семь причин для отказа в помощи на оплату коммуналки:

Площадь квартиры больше 120 кв.м, или площадь дома от 200 квадратов.

В течение 12 месяцев до обращение за субсидией кто-либо из семьи сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Есть автомобиль, которому не больше 5 лет.

В семье есть совершеннолетний, который нигде не работает, не платил единый соцвзнос как минимум 3 месяца подряд.

Есть трехмесячный долг по коммуналке размером от 340 грн.

Не вернул "лишнюю" субсидию (если она была насчитана по ошибке).

В семье есть должник, который три месяца или дольше не платит алименты.

Также в ведомстве напомнили, как считают размер субсидии. Для этого доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.