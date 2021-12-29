Украинцам введут новый налог на неофициальный доход

11:55 29 Декабрь Киев, Украина

В скором времени украинцев ожидают глобальные перемены, касающиеся уплаты налогов от доходов. Речь идет исключительно о тех, которые люди получают неофициально. В Налоговой службе анонсировали введение новых косвенных методов, которые помогут отследить тех, кто не уплачивает налоги по всем существующим доходам.



На данный момент уже известно, что один из таких методов предполагает сравнение между расходами и доходами. Если первый показатель значительно превышает второй, к такому лицу будут применены меры. Из незадекларированной разницы взимается налог. Если же человек никак не может объяснить происхождение средств, он обязан будет выплатить налог на разницу.



Проверка Налоговой службы по вышеописанному методу будет проводиться по таким задекларированным доходам:

Самостоятельная, независимая профессиональная деятельность (парикмахер, услуги копирайта и другие, работающие «на себя»);

Полученные доходы от работодателя (конверт, регулярные бонусы, премии);

Поступившие из-за рубежа деньги;

Средства, полученные от сдачи в аренду недвижимости;

Купленные подарки;

Инвестиционные доходы;

Прощенные кредиты и долги, но только в том случае, если общая сумма превысит 50 минималок;

Полученные средства в качестве благотворительной и нецелевой помощи;

Средства, полученные от продажи недвижимости.

В это же время, сообщается, что платить налоги за мелкие активы не понадобится: если есть сбережения до 400 тысяч гривен, жилье с площадью менее 120 квадратных метров, а также один автомобиль.

Однако, если активы превышают вышеуказанные, то такому лицу необходимо подать нулевую декларацию. Не сделав этого, его обяжут выплатить: 5% от имеющейся недвижимости, валюты, автомобиля, права интеллектуальной собственности, имущества юридических лиц, 2,5% из облигаций внутреннего государственного займа и 10% от стоимости оставшейся собственности.



/>Налоговая служба Украины делает все возможное, чтобы доходы украинцев были официальным, потому в будущем, если не заполнить нулевую декларацию и добровольно не уплатить налоги, то воспользоваться своим имуществом (в том числе и средствами) будет невозможно.