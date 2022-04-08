Украинцам разрешили на время войны не растаможивать авто

07:51 06 апреля Киев, Украина





Документ предусматривает, что с 01 апреля 2022 года от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины освобождаются следующие ввозимые транспортные средства: В первые недели войны автомобили из-за границы в Украину ввозились только для нужд военных, эвакуации граждан и доставки гуманитарных грузов. Через месяц после масштабного военного вторжения Верховная Рада отменила налоги и сборы на импорт автомобилей для всех граждан. Принятый Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период военного положения» уже подписан президентом Украины.Документ предусматривает, что с 01 апреля 2022 года от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины освобождаются следующие ввозимые транспортные средства:

легковые автомобили и кузова к ним;

прицепы и полуприцепы;

мотоциклы;

транспортные средства для перевозки грузов или более 10 человек.

Закон обязывает оформлять автомобили с иностранной регистрацией по упрощенной процедуре. Это означает, что таможенные органы будут выполнять таможенные формальности максимум через час. Для реализации этого механизма будет обнародован проект приказа.



Отметим, что такие условия будут действовать только во время военного положения. Окончательные детали будут ясны после принятия постановления, но уже сейчас известны некоторые моменты.



Украинцам придется заплатить определенную сумму, а именно – расходы, не связанные с растаможкой:

взнос в ПФУ для первой регистрации от 3% до 5% от стоимости авто;

регистрация – 190,15 грн;

бланк свидетельства – 114 грн;

номерные знаки – 135 грн.

Возможность почти бесплатно растаможить авто – приятное известие для тех, кто собирался это сделать, но сдерживался из-за высокого размера налогов. Однако это решение имеет и обратную сторону – недополученные платежи в госбюджет.



Также не освобождаются от уплаты таможенных и налоговых платежей при растаможке транспортные средства, имеющие происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону и/или признанным государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству, либо ввозимые с территории государства оккупанта (агрессора) и /или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.