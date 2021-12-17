Украинцам повысили пенсии

09:58 03 Декабрь Киев, Украина

С 1 декабря 2021 в Украине повысили прожиточный минимум и социальные выплаты для населения. Следовательно, прожиточный минимум вырос на 80 гривен, и теперь составляет 1934 гривны. Такой же будет минимальная пенсия. Согласно информации, ее перечислят автоматически.



Максимальные выплаты для пенсионеров тоже возросли. Так, с 1 декабря выплаты составят 19 340 гривен, против 18 540 гривен, как было раньше.



Размер минимальной Максимальные выплаты для пенсионеров тоже возросли. Так, с 1 декабря выплаты составят 19 340 гривен, против 18 540 гривен, как было раньше.Размер минимальной пенсии по возрасту для граждан от 65 лет составляет 2 600 гривен.



Напомним, с 1 декабря в Украине в связи с увеличением минимальной зарплаты будет повышен минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) по зарплате. Кроме того, будет перечислен единый налог для физлиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй группы.



Также с 1 декабря украинцам повышают тарифы на доставку газа. Однако новые правила будут касаться не всех, часть украинцев сможет платить за газ даже меньше, чем прежде.