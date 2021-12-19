Украинцам повышают налоги

17:44 30 Ноябрь Киев, Украина

С 1 декабря в Украине в связи с увеличением минимальной зарплаты будет повышен минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) по зарплате. Кроме того, будет перечислен единый налог для физлиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй группы.

Следовательно, минимальный размер ЕСВ увеличится с 1320 до 1430 грн, единый налог для первой группы – с 260 до 268 грн, а для второй – с 1200 до 1430 грн.

Кроме того, для украинских ФЛП с января 2022 вступят в силу новые правила. Они будут внедрены для того, чтобы дисциплинировать бизнес, содействовать легализации доходов и защитить права потребителей. К этой дате ФЛП обязаны установить у себя кассовые аппараты, которые делают невозможным теневой оборот средств и должны сделать все операции прозрачными.





