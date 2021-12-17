Украинцам пересчитают пенсию с 01 апреля

Украинские пенсионеры, которые еще не вышли на пенсию, ожидают перерасчетов выплат с 01 апреля 2021 года. Украинский парламент подписал новое постановление и запланировал перерасчеты для 2,7 миллионов украинцев.

Главное условие для выплат — это наличие 24 месяцев дополнительного стажа. Для женщины стаж фиксируется на уровне 30 лет и больше, а для мужчин от 35 лет. Для перерасчета выплат украинцам ничего делать не нужно. Пенсии пересчитают в автоматическом режиме.

Напомним, что в Украине накопительную пенсионную систему планируют внедрить для более молодых граждан, она не коснется пенсионеров, которые уже сейчас получают выплаты, сообщают в Министерстве социальной политики.

Там отмечают, что будущая накопительная пенсионная система предусматривает размер минимальных пенсий около 7 тысяч гривен.