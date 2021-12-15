Украинцам могут поднять минималку уже с 1 сентября 2020 года

08:59 07 Август Киев, Украина

В августе в Украине могут произойти серьезные изменения в зарплатах. Об этом объявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецова. Речь идет о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года. Такое предложение правительство может рассмотреть на внеочередном заседании.

Чиновница на брифинге в четверг, 6 августе сообщила, что данные изменения в госбюджет могут быть предложены на внеочередной сессии Верховной Рады, которое, по ее словам, возможно, состоится в конце текущего месяца. Кузнецов отметила, что деньги на повышение минималки могут быть получены в результате экономии на обслуживании госдолга.

Кроме того, на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на 2021. В прогнозе заложено повышение минималки еще в два этапа. Так, по словам заместителя председателя Офиса президента, "минималку" в следующем году планируют повысить сначала до 6000 гривен, а затем до 6,5 тысячи гривен.

"Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021, который будет представлен в парламент 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент", - заявила Кузнецов.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что в планах Кабмина поднять Украинский "минималку", не дожидаясь Нового года. В 2021 запланировано повышение дважды. В сентябре 2021 ожидается повышение минимальной зарплаты вдвое для Украинской. Через год минималка вырастет на 40% и будет равняться 6500 гривнам.