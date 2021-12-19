Украинцам хватит сбережений на 2,7 месяца

Компания Research & Branding Group провела опрос украинцев относительно их уровня жизни в период карантина. Также, одним из вопросов был пункт о наличии у населения сбережений. Согласно данным, около 70% населения имеют небольшие сбережения в среднем на 2,7 месяца жизни.

По данным опроса, хватит сбережений:

менее чем на месяц - 10%,

на месяц - 17%,

на 2 месяца - 14%,

в 3-4 месяца - 10%,

на 5-6 месяцев - 6%,

на 7-12 месяцев - 2%,

более чем на год - 2%,

затрудняюсь сказать - 10%.

Опрос компании Research & Branding Group проводилось с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

В 2020 году украинцы тратили на еду, коммуналку две трети своих денег. Самой большой статьей расходов за 2020 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%. Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%.