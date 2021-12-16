Украинцам хотят отменить бесплатный проезд в транспорте

Министерство социальной политики рассматривает монетизацию льгот для украинцев. Вместо бесплатного проезда жители больших и маленьких городов получат определенную сумму.
Об этом в интервью заявила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, министерство разработало законопроект, который предусматривает, что местные власти своими решениями определяют формы предоставления льгот на проезд, в том числе в монетизированном виде.
В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому вопросу с председателями общин. "Мы работаем с Ассоциацией городов Украины, они поддерживают такую повестку дня, но все равно вопрос пока идет тяжело", – добавила Лазебная.
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