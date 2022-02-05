Украинцам для комфортной жизни достаточно от 20 до 30 тыс. грн в месяц. Опрос

17:57 04 Февраль Киев, Украина

Ряд опросов общественного мнения, проводившиеся с целью выявить сумму, которую жители Украины считают для себя приемлемой в качестве месячной зарплаты, показали следующие данные.
 
Люди среднего возраста (35-54 года) сочли для себя комфортными 30 тысяч — это наиболее требовательная категория.
 
Одинаковыми оказались показатели молодых людей (18-24) и пожилых респондентов (55-60). Им для комфортной жизни достаточно 20 тысяч гривен.

Жители Киева определили самый высокий показатель в исследовании.
 
Столичным респондентам для хорошей жизни хватит 35 тыс. грн.

Для сравнения идеальной суммы с существующей, отмечаем, что средняя заработная плата в 2021 году составляла 14 000 гривен.
 
Желаемый результат с реальным в прошлом году можно было достичь в сферах автотранспорта, информации и телекоммуникации, а также в финансовом и страховом секторе.

Напоминаем, что Министерство экономики сообщило, что в Украине выросла средняя номинальная заработная плата почти что в 2,4 раза. Она составила 14,3 тысячи гривен.