Украинцам блокируют счета: финмониторинг

Закон о финмониторинге заставляет украинцев нервничать. Так, все чаще банковские счета блокируют после денежного перевода. Несмотря на то, что закон был принят еще 2 года тому назад, работать он начала только в конце 2020 года.

"Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу, – рассказывает финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. – Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений".

При том, что сейчас нет какой-то определенной суммы, от которой начинается проверка. Люди стали писать в социальных сетях, что у них Монобанк блокировал даже 5 тысяч гривен. Все подозрительные операции мониторят каждый день.

Самый большой минус для клиента в этой ситуации – банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. Соответственно, если в силу каких-либо причин вы не подтвердите происхождение своих средств, то уже не сможете отказаться от услуг.

Если деньги будут заблокированы, то единственный вариант их вернуть - это доказать их законное происхождение. В иных случаях это просто невозможно. Подозрение могут вызвать регулярные однотипные платежи, после которых человек обналичивает средства. Также подозрение вызовет несоответствие доходов.