Украинцам аннулируют налоговый долг

16:24 24 ноября Киев, Украина

Налоговые долги накопились у большого количества граждан Украины, Владимир Зеленский пообещал аннулировать долг до 3 060 грн., а в случае, если правительство будет вынуждено усилить карантинные ограничения, ФОП будут освобождены от уплаты налогов.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем блоге во вторник, 24 ноября.

"Погашение налогового долга. Почти четырем миллионам граждан, у которых есть налоговый долг до 3060 гривен, этот долг будет аннулирован", - сказал президент. По словам Зеленского, в связи с усилением карантинных ограничений могут быть введены налоговые каникулы.