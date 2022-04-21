Украинцам аннулируют налоговый долг

Налоговые долги накопились у большого количества граждан Украины, Владимир Зеленский пообещал аннулировать долг до 3 060 грн., а в случае, если правительство будет вынуждено усилить карантинные ограничения, ФОП будут освобождены от уплаты налогов.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем блоге во вторник, 24 ноября.
По словам Зеленского, в связи с усилением карантинных ограничений могут быть введены налоговые каникулы.
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