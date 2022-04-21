Украинцам аннулируют налоговый долг

16:24 24 ноября Киев, Украина

Налоговые долги накопились у большого количества граждан Украины, Владимир Зеленский пообещал аннулировать долг до 3 060 грн., а в случае, если правительство будет вынуждено усилить карантинные ограничения, ФОП будут освобождены от уплаты налогов. 
 
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем блоге во вторник, 24 ноября.
"Погашение налогового долга. Почти четырем миллионам граждан, у которых есть налоговый долг до 3060 гривен, этот долг будет аннулирован", - сказал президент.
По словам Зеленского, в связи с усилением карантинных ограничений могут быть введены налоговые каникулы.
"При усилении ограничительных мероприятий 200 тысяч ФОП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - подчеркнул он.
 