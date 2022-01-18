Украина ждет помощи от ЕС

Украинское правительство ждет, что Европейский Союз предоставит стране финансовую помощь. Речь идет о макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Чиновники надеются, что перевод случится в сентябре 2021 года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба Минфина.

"Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - заявил он.

В ведомстве напомнили, что для получения второго транша помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд требований. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах: