Украина ждет помощи от ЕС

Украинское правительство ждет, что Европейский Союз предоставит стране финансовую помощь. Речь идет о макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Чиновники надеются, что перевод случится в сентябре 2021 года.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба Минфина.
В ведомстве напомнили, что для получения второго транша помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд требований. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах:
- управление государственными финансами,
- надлежащее управление и верховенство права,
- улучшение бизнес-климата,
- секторальные реформы
- государственные предприятия.
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