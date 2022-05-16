Украина ждет деньги от Всемирного банка – 170 млн долларов

Пресс-служба Министерства финансов Украины рассказала о финансовых планах страны. Так, одним из самых ожидаемых событий должен стать кредит от Всемирного банка. Планируется, что Украина получит транш размером 170 млн долларов.

Также в ведомстве сообщили о том, что собираются разработать механизм, который позволит получить кредитные деньги на выгодных условиях - под низкие проценты. Речь идет о сумме в 300 млн долларов. Все это будет действовать в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

На данный момент уже подписано соглашение о Втором дополнительном этапе финансирования. Его основная цель - борьба с последствиями пандемии коронавируса в нашей стране. В частности, именно эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от пандемии - тем, что потеряли работу, понесли убытки и тому подобное.