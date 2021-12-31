Украина заработала свыше $1 млрд на еврооблигациях

Министерство финансов рассказало о размещение еврооблигаций на международном рынке. Общая сумма размещений - $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых. Согласно информации, все полученные деньги перейдут на бюджет счет и будут использоваться на нужды страны.

Облигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 4 мая 2021 года. Это первый листинг суверенных облигаций Украины на Лондонской фондовой бирже, ранее подобные бумаги торговались на Ирландской бирже.

Минфин отмечает, что во время размещения получил заявки на сумму более $3,3 млрд от 223 инвесторов. В базе инвесторов нового выпуска преобладали управляющие активами, на долю которых приходилось 84% выпущенных бумаг, за которыми следуют хедж-фонды (9%), страховые и пенсионные фонды (5%) и банки (2%). Инвесторы из Соединенного Королевства, США и континентальной Европы сформировали основную часть спроса на первичное размещение новых еврооблигаций – 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии и MENA составили 3% от размещений.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили в качестве совместных букраннеров.

Уполномоченный правительства по управлению государственным долгом Юрий Буца отметил в сообщении, что, несмотря на возвращение к траектории бюджетной консолидации, потребности Украины в финансировании все еще высоки по сравнению с предыдущими годами. По его словам, в рамках стратегии Минфина управления долгом было принято решение покрыть большую часть этих потребностей за счет местного рынка и в национальной валюте.

"Успешно реализовав эту стратегию в первом квартале, мы вернулись на международные рынки капитала после их стабилизации, чтобы покрыть часть наших потребностей в иностранной валюте в этом году", – отметил он.

По его мнению, на успехе размещения сказалось осмотрительная фискальная и денежно-кредитная политика Украины и активное взаимодействие с сообществом инвесторов.