Украина заработала на спиртзаводах 1,5 млрд гривен

Председатель Фонда государственного имущества Украины рассказал об успехах ведомства в продаже ряда спиртзаводов. Дмитрий Сенниченко рассказал о продаже объектов «Укрспирта» и доходах с ряда таких аукционов.



По словам Дмитрия Сенниченко, приватизацию намеренно начали с нерабочих заводов, чтобы инвесторы-покупатели смогли должным образом модернизировать спиртзавод и восстановить производство. Причем на таких заводах могут производиться не только спирт для алкогольных напитков, но и антисептические средства и спиртосодержащие краски.

Стоит отметить, что из 78 заводов концерна "Укрспирт" 43 — не работали.

Дмитрий Сенниченко подытожил — в течение нескольких месяцев было проведено 23 аукциона. Вырученная сумма, которая направилась в украинский бюджет — свыше 1,5 миллиарда гривен. В Фонде госимущества Украины заявляли, что приватизация предприятий будет способствовать развитию различных направлений перерабатывающей аграрной отрасли.