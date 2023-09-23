Украина запустит рынок по гуманитарному разминированию через Prozorro — Шмыгаль

18:38 22 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство запустит рынок по гуманитарному разминированию через систему Prozorro. В общей сложности, в госбюджет на следующий год заложено 2 млрд гривен на разминирование территорий Украины.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 22 сентября.

"Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. В частности, разрабатываем механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям затрат на разминирование", — сказал глава правительства.

Шмыгаль объяснил, что если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает данную услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, тогда государство будет полностью или частично компенсировать расходы.