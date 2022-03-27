Украина занимает 46 место из 49 по уровню зарплаты

Составляя рейтинг мировых стран по уровню зарплаты, эксперты отмечают, что Украина находится в самом конце этого списка. 45 государств занимают более выгодные позиции, ведь средняя зарплата украинцев всего 297 евро (9860 гривен).

Это один из самых низких показателей среди европейских стран. Меньше получают только граждане Азербайджана (283 €), Молдовы (272 €) и Грузии (247 €).

Первое место в Европе по уровню заработной платы занимает Швейцария - средний показатель по стране достигает 5237 евро (173 868 гривен). В тройку стран-лидеров вошли также Лихтенштейн и Монако со средним заработком граждан 5234 (173768 грн) и 5000 (166000 грн) соответственно.

Средний доход выше 3000 евро у граждан двух стран - Люксембурга (3515 €) и Дании (3053 €). Зарплата превышает 2000 евро в 11 странах: Норвегия, Нидерланды, Исландия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Бельгия.

Более 1000 € получают граждане таких стран: Сан-Марино, Андорра, Италия, Испания, Кипр, Мальта, Эстония, Словения. Средний заработок у граждан стран-соседей превышает зарплату в Украине. Так, в России зарабатывают - 357 €, в Беларуси - 345 €, в Польше - 712 €.

Украина среди 49 государств Европы занимает лишь 46 место, то есть 4 с конца по уровню средней заработной платы.