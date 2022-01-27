Украина занимает одно из лидирующих мест в рейтинге экспортеров

07:52 11 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на значительное сокращение экспорта в страны Евросоюза, Украина все равно оставила за собой место в рейтинге Топ-5 в сфере сельскохозяйственной продукции. Согласно докладу Еврокомисси, Украина по-прежнему является одним из лидеров экспорта в период с января по май 2020 года в агро секторе.

"Перечень стран происхождения агропромышленной продукции импортировалась в ЕС в течение прошлого периода в пять месяцев включает Великобританию, Бразилию, США, Украина и Китай. На эти страны приходится почти 40 процентов от всего объема сельскохозяйственного импорта в 27 стран ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, Украина поставила в ЕС 5,8 процентов от общего объема сельскохозяйственного импорта на сумму 7033 миллионов евро в 2019 году (по сравнению с 5416 миллионов евро в 2018 году). В условиях пандемии за период с января по май 2020 году объем украинского экспорта в ЕС снизился на 217 000 000 евро (-7,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом Украина находится на 15 позиции в списке крупнейших потребителей европейской импортной сельскохозяйственной продукции с показателем 1,4 процента от его общего объема.

В абсолютных цифрах, в 2019 году Украина импортировала сельскохозяйственных товаров из ЕС на сумму 2 455 000 000 евро (2039000000 евро в 2018 году. За первые пять месяцев текущего года Украина использовала импортируемую продукцию происхождением из ЕС на сумму 1 147 000 000 евро (рост на 166 000 000 евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или +16,9 процентов).

Как указано в докладе, общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией в ЕС, включая экспортные и импортные операции, достиг показателя в 128 500 000 000 евро (рост на 1,6 процента по сравнению с январем-маем 2019).