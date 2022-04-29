Украина заинтересована в углублении сотрудничества с ОАЭ - Любченко

Украина и Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности развивать отношения в разных сферах, наиболее перспективными для двустороннего сотрудничества считаются IT-сфера и сельское хозяйство.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн встречи с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зейудиа, передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Минэкономики.
В общей сложности, украинская сторона наиболее перспективными сферами для двустороннего сотрудничества считает ИТ-сферу, сельское хозяйство, промышленность, энергетику и энергоэффективность, а также продолжение сотрудничества в области туризма и космоса.
Тани бин Ахмед Аль Зейуди выразил заинтересованность в инвестиционной политике Украины и попросил предоставить эмиратской стороне исчерпывающую информацию о правительственных программах поддержки инвестиций.
Во время встречи стороны обсудили участие Украины во Всемирной выставке «Экспо-2020», которая начнет свою работу осенью в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщалось, нынешний официальный визит Президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты стал одним из самых успешных зарубежных визитов главы Украинского государства.
В рамках визита в ОАЭ был подписан ряд соглашений и меморандумов украинскими государственными и частными компаниями на общую сумму около 3 млрд долларов США.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии