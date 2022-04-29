Украина заинтересована в углублении сотрудничества с ОАЭ - Любченко

20:56 27 июля Киев, Украина

Украина и Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности развивать отношения в разных сферах, наиболее перспективными для двустороннего сотрудничества считаются IT-сфера и сельское хозяйство.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн встречи с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зейудиа, передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Минэкономики

«Украина заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. Сейчас принят ряд законодательных инициатив для улучшения инвестиционного климата. В частности, законы о государственной поддержке проектов с привлечением крупных иностранных инвестиций более 20 млн евро, введение индустриальных парков, государственно-частное партнерство. Есть широкий круг сфер, которые могут заинтересовать бизнес. И когда говорим об инвестициях, то имеем в виду не только денежные средства, но и инновации, технологии и человеческий капитал», - отметил во время встречи Алексей Любченко.

В общей сложности, украинская сторона наиболее перспективными сферами для двустороннего сотрудничества считает ИТ-сферу, сельское хозяйство, промышленность, энергетику и энергоэффективность, а также продолжение сотрудничества в области туризма и космоса.



Тани бин Ахмед Аль Зейуди выразил заинтересованность в инвестиционной политике Украины и попросил предоставить эмиратской стороне исчерпывающую информацию о правительственных программах поддержки инвестиций.

«Мы готовы начинать работать во всех определенных направлениях. Ожидаем информацию и уже готовы приступить к разработке четкой программы углубления наших взаимоотношений в экономических вопросах», сказал Любченко.

Во время встречи стороны обсудили участие Украины во Всемирной выставке «Экспо-2020», которая начнет свою работу осенью в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

«Надеюсь, что участие Украины в «Экспо-2020» позволит не только обменяться культурными ценностями, но и стать надежной платформой для всестороннего углубления взаимоотношений между нашими странами», - отметил первый вице-премьер-министр.

Как сообщалось, нынешний официальный визит Президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты стал одним из самых успешных зарубежных визитов главы Украинского государства.



В рамках визита в ОАЭ был подписан ряд соглашений и меморандумов украинскими государственными и частными компаниями на общую сумму около 3 млрд долларов США.