Украина заинтересована в опыте Финляндии в сфере энергетики

В Министерстве энергетики состоялся семинар «Мировой опыт планирования и обеспечения устойчивого развития энергосистем» с участием представителей Министерства, энергетических компаний и посольства Финляндии.
Первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко во время выступления подчеркнул, что Украина заинтересована в опыте Финляндии по созданию модели низкоуглеродистой энергетики.
Первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко во время выступления подчеркнул, что Украина заинтересована в опыте Финляндии по созданию модели низкоуглеродистой энергетики.
Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне в свою очередь подчеркнула, что в сегодняшних условиях безопасности энергетическая сфера требует особого внимания. Финляндия поддерживает стремление Украины укрепить свою энергетическую независимость, добавила она.
Госпожа Посол пригласила руководство Минэнерго принять участие в заседании украинско-финляндской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, проведение которого запланировано весной в Хельсинки.
Госпожа Посол пригласила руководство Минэнерго принять участие в заседании украинско-финляндской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, проведение которого запланировано весной в Хельсинки.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии