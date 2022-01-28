Украина заинтересована в опыте Финляндии в сфере энергетики

15:41 28 Январь Киев, Украина





Первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко во время выступления подчеркнул, что В Министерстве энергетики состоялся семинар «Мировой опыт планирования и обеспечения устойчивого развития энергосистем» с участием представителей Министерства, энергетических компаний и посольства Финляндии.Первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко во время выступления подчеркнул, что Украина заинтересована в опыте Финляндии по созданию модели низкоуглеродистой энергетики.

«Нам интересен ваш опыт и наработка, ведь Украина тоже двигается в направлении создания модели низкоуглеродного развития энергетики. Наша страна уже подписала ряд документов, где мы взяли соответствующие обязательства по уменьшению углеродного следа и устойчивому развитию возобновляемой энергетики», - отметил он.

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне в свою очередь подчеркнула, что в сегодняшних условиях безопасности энергетическая сфера требует особого внимания. Финляндия поддерживает стремление Украины укрепить свою энергетическую независимость, добавила она.



Госпожа Посол пригласила руководство Минэнерго принять участие в заседании украинско-финляндской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, проведение которого запланировано весной в Хельсинки.