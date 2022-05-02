Украина выполнила условия Польши и получила 100 млн евро

Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщает о выполнении Украиной условий для получения кредита от Польши. Для получения денег Верховная Рада подписала изменения в Налоговый кодекс относительно нулевой ставки НДС по отдельным операциям. Изменения будут актуальны на период реализации договора.



Так, договор между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи предусматривает предоставление кредитов на общую сумму до 100 млн евро со сроком возврата 30 лет по процентной ставке 0,15% годовых.

Кредит предоставляется для финансирования проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска украинской-польской границы.



Принятые вчера изменения в Налоговый кодекс вводят нулевую ставку НБУ для исполнителей контрактов в рамках Договора. Также обеспечивается возможность возмещения сумм НДС, которые исполнители уже уплатили за счет собственных средств при выполнении условий контракта.