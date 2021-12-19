Украина выходит из кризиса? Основные признаки

18:50 09 Июль Киев, Украина

После тяжелых апреля и мая в июне 2020 года запустились экономические процессы. По итогам года экономика Украины упадет не более чем на 5%. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление", - сказал министр. Марченко не видит оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ", - скзал он.

По его словам, для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран.

"Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", - сообщил министр.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2% Согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.