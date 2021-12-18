Украина впервые произвела лицензирование добычи янтаря

В Украине началась выдача лицензий на добычу янтаря. Первые победители уже получили разрешения на производство работ сроком на пять лет.
В Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами по добыче янтаря. В первом аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором - 6.
Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.
По его словам, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне.
Как писало РБК-Украина, 19 декабря прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".
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