Украина возобновляет экспорт мяса птицы в Японию

Госпотребслужба совместно с Министерством иностранных дел провела очень большую работу по снятию ограничений и восстановлению экспорта украинской продукции птицеводства в Японию.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Отмечается, что соответствующее решение Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии приняло по результатам раундов переговоров с дипломатами МИД Украины и Госпродпотребслужбой.
Министерство добавило, что украинская сторона детально проинформировала японских партнеров о мерах по борьбе со вспышками заболевания гриппом птицы.
Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая добавила, что служба вместе с министерством провела большую работу по снятию ограничений и возобновлению экспорта украинской продукции птицеводства. Она напомнила, что ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами.
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