Украина возьмет займ для осуществления вакцинации от COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения рассказала о соглашении страны с Международным банком реконструкции и развития. Речь идет о крупном займе в размере 90 млн долларов для проведения полноценного вакцинирования в Украине. Соглашение подписано в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине».

Переговоры по проекту, которые продолжались четыре месяца, завершились в апреле 2021 года. 11 мая Всемирный банк объявил о окончательное одобрение займа в 90 млн долларов для обеспечения вакцинации 10 млн украинцев. Как уточняют в Минздраве, средства распределят следующим образом: 40 млн долларов направят на поддержку приобретения вакцины, 30 млн долларов - на развертывание вакцинации, а остальное - на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

Об проект Всемирного банка в Минздраве говорили еще в конце апреля. А министерство финансов сообщало, что Всемирный банк готов предоставить кредит в 30 млн долларов в качестве компенсации после вакцинации 10 млн людей из групп риска.

Всемирный банк уже выделил Украине 57 млн долларов для противодействия COVID-19: 35 млн предоставили в апреле 2020 году в пределах проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», а остальные - на приобретение лабораторного оборудования и тестов. В декабря 2020 года Всемирный банк утвердил заем для Украины на 300 млн долларов на социальную поддержку населения, из-за пандемии коронавируса может оказаться за чертой бедности.