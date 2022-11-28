Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии

17:24 28 ноября Киев, Украина

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).



Об этом говорится в официальном пресс-релизе "ЭКУ".

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.



Предварительные тесты импорта электроэнергии государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" провел из Словакии 27 октября и 19 ноября 2022 года.

Импорт электроэнергии Украиной может позволить стабилизировать энергосистему Украины, которая оказалась в очень сложном положении из-за ракетных атак россии, повлекших значительные разрушения. Именно поэтому Украина уже провела несколько тестовых импортов, чтобы проверить техническую исправность процесса на случай полноценного запуска системы. Первый импорт в тестовом режиме провели еще в конце октября, второй раз это сделали около недели назад.