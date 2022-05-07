Украина в 2021 году заняла 54-е место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина в Мировом рейтинге конкурентоспособности, который основывается на факторах конкурентоспособности, наличия инноваций, цифровизации и соцсплоченности страны, заняла 54-е место.
Об этом говорится в рейтинге конкурентоспособности, который обнародовала Бизнес-школа МИМ.
В исследовании МИМ отдельно выделяют цифровой рейтинг, в котором Украина на 58-м месте, и рейтинг кадрового потенциала, в котором мы выросли до 42-го места.
Среди вызовов, которые сейчас стоят перед нашей страной:
- контроль над эпидемией коронавируса
- замораживание вооруженного конфликта на Востоке Украины
- содействие экономическому восстановлению и внедрению частно-государственного партнерства (особенно для инфраструктурных проектов)
- запуск полномасштабного рынка энергетики и земли
- активизация внутреннего фондового рынка и накопительной пенсионной системы.
В этом году рейтинг возглавили страны Европы: на первом месте - Швейцария, на втором - Швеция, третье место принадлежит Дании, а четвертое - Нидерландам. В свою очередь, Сингапур, который был первым в 2019 и 2020 годах, оказался на пятом месте. Определяющими факторами конкурентоспособности стали наличие инноваций, цифровизация, поддерживающая политика и социальная сплоченность.
В Мировом рейтинге конкурентоспособности-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлены данные 64 стран мира.
С 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцария) обнародует Мировой рейтинг конкурентоспособности (World Competitiveness Rankings). Бизнес-школа МИМ способствовала тому, чтобы в 2007 году Украина также наконец была представлена в этом ранжировании. Учитывается широкий диапазон «жестких» статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также «мягкие» данные, охватывающие такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция. Эта информация делится на четыре категории: экономические показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса.
В Мировом рейтинге конкурентоспособности-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлены данные 64 стран мира.
С 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцария) обнародует Мировой рейтинг конкурентоспособности (World Competitiveness Rankings). Бизнес-школа МИМ способствовала тому, чтобы в 2007 году Украина также наконец была представлена в этом ранжировании. Учитывается широкий диапазон «жестких» статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также «мягкие» данные, охватывающие такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция. Эта информация делится на четыре категории: экономические показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса.
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