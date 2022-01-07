Украина в 2021 году увеличила импорт твердых сыров

147,1 миллион долларов — сумма, на которую Украина за весь 2021 год импортировала твердые сыры. Это на 14,8% больше, чем значение в 2020 году. Однако наряду с наращиванием импорта, украинский производитель сыра сокращает объемы выпуска продукта.
Самыми крупными поставщиками сыров в 2021 году стали: Польша на сумму в 66,1 миллион долларов, Нидерланды на сумму в 26,3 миллиона долларов и Франция на сумму в 18,1 миллион долларов. А по объему продукции лидерами рынка стали Нидерланды (11,8 млн долл), Польша (2,1 млн долл) и Германия (2 млн долл).
Детализируя статистические данные, известно, что Камамбер импортирован на 9,2 миллионов долларов, в основном из Польши, Франции и Венгрии.
Сыра Бри на 17,7 миллионов долларов, а странами-импортерами преимущественно стали Франция, Польша, Германия.
Эмменталь в 2021 году доставлен в Украину на сумму в 2 миллиона долларов, а Топ-поставщиками оказались Германия, Польша, Нидерланды.
Чедер импортирован на сумму в 2,9 миллионов долларов, в основном из Польши, Великобритании и Латвии.
Эдем в Украину ввезен по большей части из польши, Нидерландов и Дании на сумму в 3,1 миллион долларов.
Сыр Грана падано в свою очередь поставлен преимущественно из Италии на сумму 3,8 миллиона долларов.
Из Литвы, Латвии и Германии в Украину доставлен в 2021 году сыр Тильзитер, а сумма поставок достигла 1,2 миллионов долларов.
Сыра Проволоне импортирована на сумму 135,1 тысячу долларов, что, к слову, +37,9% в сравнении с прошлогодним показателем. Практически весь сыр этого вида доставлен из Италии, небольшая часть из Испании.
Самыми крупными поставщиками сыров в 2021 году стали: Польша на сумму в 66,1 миллион долларов, Нидерланды на сумму в 26,3 миллиона долларов и Франция на сумму в 18,1 миллион долларов. А по объему продукции лидерами рынка стали Нидерланды (11,8 млн долл), Польша (2,1 млн долл) и Германия (2 млн долл).
Детализируя статистические данные, известно, что Камамбер импортирован на 9,2 миллионов долларов, в основном из Польши, Франции и Венгрии.
Сыра Бри на 17,7 миллионов долларов, а странами-импортерами преимущественно стали Франция, Польша, Германия.
Эмменталь в 2021 году доставлен в Украину на сумму в 2 миллиона долларов, а Топ-поставщиками оказались Германия, Польша, Нидерланды.
Чедер импортирован на сумму в 2,9 миллионов долларов, в основном из Польши, Великобритании и Латвии.
Эдем в Украину ввезен по большей части из польши, Нидерландов и Дании на сумму в 3,1 миллион долларов.
Сыр Грана падано в свою очередь поставлен преимущественно из Италии на сумму 3,8 миллиона долларов.
Из Литвы, Латвии и Германии в Украину доставлен в 2021 году сыр Тильзитер, а сумма поставок достигла 1,2 миллионов долларов.
Сыра Проволоне импортирована на сумму 135,1 тысячу долларов, что, к слову, +37,9% в сравнении с прошлогодним показателем. Практически весь сыр этого вида доставлен из Италии, небольшая часть из Испании.
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