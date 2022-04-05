Украина увеличивает обороты производства автотранспорта - Укравтопром

Укравтопром зафиксировал статистические данные по производству автомобилей в стране. Согласно данным за июнь 2021 года было выпущено 745 единиц автотранспорта. Согласно подсчетам аналитиков это на 122% больше показателей за 2020 год. Однако это на 25% меньше, чем в мае 2021 года.

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился почти в два с половиной раза, а по сравнению с маем 2021 уменьшился на 26,7% и составил 692 ед. Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – Еврокар. Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 ед. Это на одну единицу больше результата июня прошлого года и на 2 ед. меньше майского показателя 2021 года.

Коммерческих автомобилей в июньской статистике заявлено только 2 шт., оба собраны на предприятии Черкасский автобус.

Всего за первое полугодие 2021 в Украине было произведено 4540 ед. автотранспортных средств, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: легковых автомобилей – 4230 шт. (+163%); коммерческих – 17 шт. (-29%); автобусов – 293 шт. (+17%).