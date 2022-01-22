Украина увеличила импорт овощей – помидоров в 2 раза, картошки – в 6 раз

12:48 14 Сентябрь Киев, Украина

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, в стране выросли обороты импорта. Картофель Украина импортировала в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Оборот по томатам увеличился вдвое в сравнении с прошлым годом.

Украина в январе-августе 2020 импортировала свежих и охлажденных помидоров на 67, 75 млн дол., что на 82,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-августе прошлого Украина импортировала помидоров на 37,17 млн дол., а в этом году за тот же период почти удвоила эти объемы. ТОП-3 импортеров этого продукта в Украине в этом году - Турция (51, 28 млн дол.), Польша (10,18 млн дол.) и Нидерланды (2,59 млн долл.).

В то же время, на экспорт в январе-августе 2020 году Украина отправила помидоров на 2,42 млн долл., что меньше на 14,12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 2, 8 млн долл. Крупнейшими ценителями украинских помидоров в этом году оказались Польша (1, 08 млн долл.), Беларусь (662,35 тыс. долл.), Молдова (549,63 тыс. долл.).

Импорт Украины свежей или охлажденной картофеля в январе-августе 2020 составил 51, 27 млн долл., что в шесть раз больше против аналогичного периода прошлого года. Так, за тот же период прошлого года импорт картофеля составил всего 8,5 млн долл., а уже в этом году вырос на 503,15%. ТОП-3 импортерами картофеля в Украине в этом году стали Беларусь (21, 42 млн долл.), Нидерланды (11, 97 млн долл.) и Российская Федерация (7,23 млн долл.).

Украина в январе-августе 2020 экспортировала картофеля на 0, 83 млн долл., что на 44,02% меньше соответствующего периода прошлого года. Так, в прошлом году в январе-августе экспорт картофеля достигал 1,48 млн долл., а в этом году за этот же период сократился почти вдвое. Продала Украина в этом году больше картофеля в Беларусь (417,54 тыс. долл.), Египта (202,3 тыс. долл.) и Молдовы (177,13 тыс. долл.).