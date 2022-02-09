Украина увеличила экспорт в Китай на 44%

Согласно данным по экспорту из Украины, в период январь-февраль текущего года в Китай было отправлено рекордное количество товаров. Речь идет об обороте в 1 млрд долларов. Именно на такую сумму экспортеры отправили украинских товаров в Китай.

При этом рост составил 44%. Увеличение украинских поставок в Китай состоялся прежде всего благодаря значительному увеличению экспорта украинской аграрной продукции.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что Китай стал безоговорочным лидером по импорту кукурузы, шрота подсолнечника, ячменя, рапсового масла, мяса крупного рогатого скота, молочной сыворотки. КНР также покупала большие объемы подсолнечного и соевого масла. Кроме того, Госпродпотребслужба активно работает над открытием китайских рынков мяса птицы, муки, рыбы и рыбных продуктов, яиц и яичных продуктов, пшеницы, рапса, сорго, соевого шрота, яблок, голубики, гороха, фасоли, черешни, кормов для домашних животных, комбикормов для животных, птицы, солода.

Для расширения поставок нужны не только прямые действия компетентных органов по отмене ограничений и получения разрешений, но и расширение логистических возможностей и взаимные инвестиции.