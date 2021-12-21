Украина установила беспрецедентный рекорд урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур

16:12 21 Декабрь Киев, Украина

Украина завершает сбора зерновых, зернобобовых и масличных культур и рекордом в более чем в 106 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая. Мы завершаем сбор рекордом в более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз. Это абсолютный максимум за всю историю нашей страны", – заявил министр

По его словам, зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн. тонн, масличных культур – 22,6 млн. тонн. В частности:

зерновых культур: пшеницы – 32,4 млн. тонн, ячменя – 10 млн. тонн, гречки – 110 тыс. тонн;

зернобобовых: гороха – 581,5 тыс. тонн, проса – 191 тыс. тонн, кукурузы – 40 млн. тонн;

масличных культур: подсолнечника – 16,3 млн. тонн, сои – 3,4 млн. тонн, рапса – 2,9 млн. тонн.





Министр отметил, что год оказался рекордным не без учета благоприятных погодных условий, но и благодаря государственной помощи аграриям.



В этом году аграрии получили более 30 млрд грн кредитов на максимально выгодных условиях. Лидерами намола зерна стала Виннитчина - 6,7 млн тонн зерна, Черниговщина – 6,2 млн тонн, Полтавщина – 5,7 млн тонн и Одесщина – 5,2 млн тонн, а по урожайности Хмельницкая область с показателем 87,1 ц /га.Министр отметил, что год оказался рекордным не без учета благоприятных погодных условий, но и благодаря государственной помощи аграриям.В этом году аграрии получили более 30 млрд грн кредитов на максимально выгодных условиях.

"Со следующего года мы запускаем Фонд частичного гарантирования кредитов. Он позволит профинансировать именно малых аграриев, возделывающих до 500 га, на 24 млрд грн в год. Раньше им был закрыт доступ к кредитованию", – отметил Роман Лещенко.

Он также добавил, что в этом году была начата ирригационная реформа и в ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, вложившим средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры.

"В самом начале следующего года мы планируем принять во втором чтении законопроект об объединении водопользователей, который станет залогом устойчивого развития отрасли, массового притока частных инвестиций в орошение. Как результат, в пятилетней перспективе, а может, и раньше рекордные урожаи станут для нас привычной практикой", – пояснил Министр.

Роман Лещенко подчеркнул, что в продолжение устойчивого развития сельского хозяйства в 2022 году будет полноценно функционировать электронный государственный реестр дотаций и агрострахования.