Украина установила беспрецедентный рекорд урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур

Украина завершает сбора зерновых, зернобобовых и масличных культур и рекордом в более чем в 106 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
По его словам, зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн. тонн, масличных культур – 22,6 млн. тонн. В частности:
- зерновых культур: пшеницы – 32,4 млн. тонн, ячменя – 10 млн. тонн, гречки – 110 тыс. тонн;
- зернобобовых: гороха – 581,5 тыс. тонн, проса – 191 тыс. тонн, кукурузы – 40 млн. тонн;
- масличных культур: подсолнечника – 16,3 млн. тонн, сои – 3,4 млн. тонн, рапса – 2,9 млн. тонн.
Лидерами намола зерна стала Виннитчина - 6,7 млн тонн зерна, Черниговщина – 6,2 млн тонн, Полтавщина – 5,7 млн тонн и Одесщина – 5,2 млн тонн, а по урожайности Хмельницкая область с показателем 87,1 ц /га.
Министр отметил, что год оказался рекордным не без учета благоприятных погодных условий, но и благодаря государственной помощи аграриям.
В этом году аграрии получили более 30 млрд грн кредитов на максимально выгодных условиях.
Министр отметил, что год оказался рекордным не без учета благоприятных погодных условий, но и благодаря государственной помощи аграриям.
В этом году аграрии получили более 30 млрд грн кредитов на максимально выгодных условиях.
Он также добавил, что в этом году была начата ирригационная реформа и в ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, вложившим средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры.
Роман Лещенко подчеркнул, что в продолжение устойчивого развития сельского хозяйства в 2022 году будет полноценно функционировать электронный государственный реестр дотаций и агрострахования.
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