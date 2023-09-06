Украина усилит оборонные рубежи северо-восточных регионов

Правительство Украины приняло решение выделить более 1,2 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов страны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Украина ежедневно укрепляет свою обороноспособность. Сегодня Кабмин принимает два решения для усиления оборонных рубежей северо-восточных регионов.
Он отметил, что Украина ежедневно укрепляет свою обороноспособность. Сегодня Кабмин принимает два решения для усиления оборонных рубежей северо-восточных регионов.
Шмыгаль уточнил, что 911,5 млн. гривен выделят для Харьковской области и более 363 млн. гривен – для Черниговской области – на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
По его словам, заказчиками и исполнителями этих работ есть областные военные администрации.
По его словам, заказчиками и исполнителями этих работ есть областные военные администрации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии