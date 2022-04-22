Украина транспортировала свыше 13 млн тонн нефти

14:15 25 ноября Киев, Украина

Пресс-служба АО «Укртранснафта» объявила об объеме транспортируемой нефти. Цифры свидетельствуют о повышении показателей - на 4,9% в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года. В аналогичный период 2020 года объем транспортировки приравнен к 13,2 млн тонн.

"Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-октябре 2020 года составляет 2,2 млн тонн (на 9,8% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.), а транзит - 11,1 млн тонн (на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) ", - говорится в сообщении.

В компании рассказали о результатах работы за прошлый месяц. В октябре общий объем транспортировки нефти уменьшился по сравнению с октябрем прошлого года на 3,5% - до 1,4 млн тонн.

На 7,3% сократился транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины - до 1,2 млн тонн, но вырос объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 19% - до 250,8 тыс. тонн нефти. Из этого количества компания транспортировала на НПЗ 113,3 тыс. тонн украинской нефти и 137,5 тыс. тонн - азербайджанской (Azeri).

Отмечается, что теперь кроме перекачки нефти из украинских месторождений, УТН транспортирует пять сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken (с июля-2019), El Sharara (с ноября-2019) и WTI.