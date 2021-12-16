Украина теряет иностранные инвестиции из-за пандемии

Национальный банк Украины опубликовал цифры оттока иностранных инвестиций в период пандемии. Согласно данным 2020 года он составил $868,2 млн. Такой отток средств последний раз был зафиксирован в стране в 2015 году – его объем составил $458 млн.

После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году — $3,81 млрд, в 2017-м — $3,69 млрд, 2018-м — $4,45 млрд, в 2019-м — $5,86 млрд.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд) и обуславливался преимущественно операциями частного сектора. В I квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, который по предварительной методологии составил $540 млн.