Украина справляется без русского газа уже 2000 дней

Российский газ не поставляют в Украину уже 2000 дней. Такой рубеж огласил НАК «Нафтогаз». Компания отметила, что «зависимость» от голубого топлива соседней страны вполне преодолима.

Сообщается, что избавиться от такой зависимости государство смогло благодаря реверсу газа из Европы. В апреле средняя закупочная цена газа в ЕС равнялась 250 долларам за тысячу кубометров газа.

Тогда как еще в 2014 году Россия хотела продать газ Украине по цене в 485 долларов за тысячу кубометров. Однако на данный момент стране все еще нужно многое сделать для того, что стать полноценной частью европейского газового пространства. В частности, имплементировать европейское законодательство для защиты своих интересов.

Тем временем эксперты предостерегают, что в случае повышения осенью тарифов на отопление — украинцам будет сложно рассчитываться за коммуналку.