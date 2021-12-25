Украина снизила экспорт молочных товаров на 25%

По данным пресс-службы Ассоциации производителей молока Украины (АПМ), за январь-июль этого года поставки молокопродуктов за рубеж сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Фактический экспорт продукции молочного производства составил 65,7 тыс тонн на сумму $137,9 млн.

Сообщается, что в то же время было импортировано 52,4 тыс т на общую сумму $168,9 млн, что на 160% больше, чем в прошлом. Отрицательное сальдо продолжило увеличиваться и установило новый антирекорд - минус $ 31 млн.

«Основная часть потерь в экспорте приходится на ключевые экспортные позиции - сухое молоко и масло, структурная доля которых составляет 47%. Падение экспорта сухого молока продолжает усиливаться, за семь месяцев оно достигло почти 40% - до $34,2 млн. Экспорт сливочного масла упал на 42% - до $30,7 млн. Значительное падение испытывает и экспорт жидкого молока и сливок не сгущенных - минус 22,2%, до $7,5 млн, кисломолочных продуктов - минус 15,2%, до $4,6 млн и сыра - минус 11,1%, до $11,6 млн», - отметили в АПМ.

Сообщается, что наращивается экспорт только по трем торговым позициям - казеину (+ 9,8%, до $23,9 млн), мороженому (4,9%, до $12,5 млн) и молочной сыворотке (3, 1%, до $12,8 млн), причем последняя демонстрирует наиболее динамичный рост в связи с восстановлением поголовья свиней в Китае. Тем не менее, такое наращивание нивелируется падением по другим позициям, а также ростом импорта, что смещает торговый баланс глубже в отрицательную зону.

В росте импорта лидерство продолжает удерживать сливочное масло - + 670% ($29 млн). Кроме того, импорт сыра, хоть и медленно, но продолжает нарастать - + 130%, до $110 млн. Структурно это два основных товара, которые сейчас составляют 82% украинского импорта молочной продукции. Доли же других продуктов значительно меньше, однако темпы их роста не могут не волновать. Так, второе место после масла по динамике наращивания имеет группа молока и сливок не сгущенных - + 384% ($6,6 млн). На третьем - группа сухого и сгущенного молока - + 262% ($8,5 млн). На четвертом месте казеин - + 240% ($0,6 млн). Рост отмечается и по другим молочным товарам: мороженому - + 93% ($3,8 млн), кисломолочным продуктам - + 43,5% ($7,2 млн), сыворотке - 27,4% ($3,2 млн).

Росту импорта не помешал даже карантин, чего нельзя сказать об экспорте. Даже сейчас, в сезон традиционной активизации украинских трейдеров и в условиях ослабления гривны, экспорт не в состоянии компенсировать потери в торговом балансе от нарастающего импорта. В связи с этим мы видим увеличение отрицательного сальдо. В настоящее время предпосылок к изменению ситуации в положительную сторону нет, поэтому к концу года отрицательный торговый баланс будет увеличиваться, - отметили в АПМ.

Напомним, что в парламенте не дождались рассмотрения законопроекта о защите производителей молока.