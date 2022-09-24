Украина сможет получить только один транш МВФ - Fitch

Как сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings, в этом году Украина сможет рассчитывать всего на 700 миллионов долларов кредита от Международного валютного фонда. Это единственный возможный транш МВФ, считают в агентстве.
При этом Fitch прогнозирует больший объем выпуска Украиной еврооблигаций, чем запланированный на 1,4 млрд долларов.
Агентство отмечает, что завершение первого пересмотра программы Stand-by сопряжено со значительным риском. В частности, будет проблематично одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе.
В Fitch считают, что больший политический стимул для выполнения условий МВФ появится во второй половине 2021 года. Это будет связано с необходимостью выплаты 2,2 млрд долларов в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.
Напомним, виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.
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