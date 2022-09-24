Украина сможет получить только один транш МВФ - Fitch

Как сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings, в этом году Украина сможет рассчитывать всего на 700 миллионов долларов кредита от Международного валютного фонда. Это единственный возможный транш МВФ, считают в агентстве.

При этом Fitch прогнозирует больший объем выпуска Украиной еврооблигаций, чем запланированный на 1,4 млрд долларов.

Агентство отмечает, что завершение первого пересмотра программы Stand-by сопряжено со значительным риском. В частности, будет проблематично одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе.

"Мы видим несколько меньший риск реализации другого важного нового требования SBA, касающегося отмены декабрьского временного ограничения цен на газ", - говорится в сообщении.

В Fitch считают, что больший политический стимул для выполнения условий МВФ появится во второй половине 2021 года. Это будет связано с необходимостью выплаты 2,2 млрд долларов в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.

"Денежные средства правительства в размере 3 млрд долларов (1,8 млрд долларов в иностранной валюте), более легкий график погашения в течение следующих шести месяцев и доступная внутренняя ликвидность обеспечивают некоторое пространство для финансирования", - говорится в сообщении.

Напомним, виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.