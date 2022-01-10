Украина сможет получить помощь от ЕС, только выполнив реформы

В сентябре этого года Украина сможет получить от Евросоюза еще одну сумму помощи в объеме €600 млн. Условием для получения транша будет проведение в стране ряда изменений. В их числе – реформа судебной и банковской систем, ликвидация налоговой милиции, изменение условий конкурсов на занятие высших должностей в Кабмине и на государственных предприятиях Украины. Об этом сообщается на сайте Минфина по итогам онлайн-встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями Европейской комиссии.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года, когда был получен первый транш в объеме €600 млн. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", – сказал министр.

Он напомнил, что от Украины для получения второго транша ожидают реформ в сферах управления государственными финансами, управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и госпредприятий.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля 2020 года подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины.

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского Союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Украина стала седьмой страной, которая получила такую выплату. Сообщалось, что "средства будут доступны на 12 месяцев в виде займов на очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть свои неотложные потребности в финансировании".

Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд условий. В их числе – реформа судебной и банковской систем, ликвидация налоговой милиции, изменение условий конкурсов на занятие высших должностей в Кабмине и на государственных предприятиях Украины.