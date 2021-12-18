Украина с начала года приняла более 3 миллионов туристов

12:13 16 Ноябрь Киев, Украина

В Государственном агентстве развития туризма сообщили, что за период девяти месяцев 2021 Украина приняла на 12,6% больше иностранцев, чем за этот же период в 2020 году. Всего с начала года страну посетило более 3 миллионов иностранцев.

Согласно новым статистическим данным, в Украине произошла переориентация туристического рынка. К октябрю 2021 (включительно) страну посетили 70% граждан Европы, процент гостей из Азии составил 25,5, из Северной Америки – 3%, африканцев – 1,4%, из Океании – 0,6% и жителей Южной Америки – 0, 2%.

Кстати, за этот же период 2020 года количество въехавших азиатов было намного меньше и составило 17,7%, а вот европейцев, наоборот, сократилось с 79,2% в 2020 году до 70% в 2021 году.



Также ведомство обозначило Топ-15 общей статистики посещения Украины иностранцами. Больше всего в страну въехали жители Молдовы, России, Польши, Румынии, Беларуси, Турции, Венгрии, Германии, Израиля, США, Саудовской Аравии, Италии, Великобритании, Индии и Азербайджана.



