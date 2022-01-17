Украина расширяет рынок экспорта на Ливию

Правительственный портал опубликовал информацию о расширении рынка экспорта для молочной продукции. Теперь Украина сможет делать поставки молока и молочных продуктов в Ливию.

"Компетентные органы Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок ", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном веб-портале Держпродспоживслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".

"Менее двух недель назад в Держпродспоживслужби состоялась очень продуктивная встреча с поверенным в делах государства Ливия в Украине Бенисса Адель, а уже сегодня имеем очень хорошую новость для украинских производителей молока и молочной продукции об открытии экспортного рынка", - сообщила председатель Держпродспоживслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее обе страны согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Ливию крупного рогатого скота, мяса птицы и продуктов из него.