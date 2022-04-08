Украина рассчитывает на транш от МВФ - Любченко

Новый министр экономики рассказал о том, что украинское правительство рассчитывает на денежную помощь от Международного валютного фонда. Об этом Алексей Любченко рассказал на форуме «Украина 30. Международная политика».

Министр отметил, что если этого не произойдет до конца года, то Украина не почувствует никаких потрясений.