Украина рассчитывает на транш от МВФ - Любченко
21:29 07 июля Киев, Украина
Новый министр экономики рассказал о том, что украинское правительство рассчитывает на денежную помощь от Международного валютного фонда. Об этом Алексей Любченко рассказал на форуме «Украина 30. Международная политика».
Министр отметил, что если этого не произойдет до конца года, то Украина не почувствует никаких потрясений.
«Сейчас министр финансов находится на переговорах в США с Международным валютным фондом. Речь идет еще о прошлогодних суммы. У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства. Мы убеждены, что этот транш будет», - сказал Любченко.
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